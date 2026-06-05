मानसून ने दी दस्तक, पर अल नीनो ने रोकी रफ्तार; जानें कब पहुंचेगी आपके शहर तक बारिश
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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल और माहे में भारी बारिश के साथ एंट्री मार दी है, लेकिन अब इसके पश्चिम तट की ओर बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जून तक केरल और तटीय कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अभी कुछ-कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।
अल नीनो की वजह से मुंबई की बारिश में देरी की आशंका
मुंबई की बारिश इस साल देरी से आने वाली है, शायद 10 जून के बजाय 22 जून के आसपास। और महीने के आखिर तक बारिश कम भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो मौसम के मिजाज को बिगाड़ रहा है। इससे हवा का दबाव बढ़ रहा है और बादलों का बनना रुक रहा है। इसीलिए मध्य भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में 15 जून तक ज्यादातर दिन सूखे रहने की उम्मीद है।