मानसून ने दी दस्तक, पर अल नीनो ने रोकी रफ्तार; जानें कब पहुंचेगी आपके शहर तक बारिश

अल नीनो की वजह से मुंबई की बारिश में देरी की आशंका

मुंबई की बारिश इस साल देरी से आने वाली है, शायद 10 जून के बजाय 22 जून के आसपास। और महीने के आखिर तक बारिश कम भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो मौसम के मिजाज को बिगाड़ रहा है। इससे हवा का दबाव बढ़ रहा है और बादलों का बनना रुक रहा है। इसीलिए मध्य भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में 15 जून तक ज्यादातर दिन सूखे रहने की उम्मीद है।