क्या बंद हो जाएंगे दक्षिणी दिल्ली के 3 बड़े शॉपिंग मॉल? जानिए सच्चाई

दिल्ली के दक्षिणी इलाके में 3 बड़े हाईप्रोफाइल शॉपिंग मॉल के जल्द बंद होने की खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि वसंतकुंज में स्थित DLF प्रोमेनेड, DLF एम्पोरियो और एम्बिएंस मॉल पर पानी के संकट के कारण जल्द ही ताला लग सकता है। तीनों मॉल आए दिन विदेशी मेहमानों और फिल्मी सितारों से गुलजार रहते हैं। यहां पानी का संकट क्यों है और क्या इससे मॉल पर ताला लग जाएगा? आइए, पूरा मामला जानते हैं।

संकट कितना बड़ा है संकट? तीनों मॉल के प्रबंधन ने पुष्टि की कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे उनके मॉल के टैंक लगभग खाली हैं। पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से 70 प्रतिशत शौचालयों को बंद कर दिया गया है। बस एक या 2 शौचालय से काम चल रहा है। रेस्टोरेंट में साफ-सफाई बाधित है। बर्तन और ग्राहकों के हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। मॉल में जनसुविधाओं का टोटा नजर आ रहा है।

चेतावनी तो क्या बंद हो जाएंगे मॉल्स? तीनों मॉल के प्रबंधन का कहना है कि अगर अगले 2 से 3 दिन में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं होगी, तो उनको दुकानों पर ताला लगाना पड़ेगा। इससे लाखों का कारोबार प्रभावित होगा और हजारों नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी। दिवाली के त्योहार नजदीक होने से यह असर काफी अधिक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने आपूर्ति बहाल की जानकारी अभी तक नहीं दी है।

किल्लत वसंतकुंज में क्यों हैं पानी की किल्लत? वसंतकुंज का विकास 2008 में हुआ था। हालांकि, इलाके को कभी DJB की स्थायी पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया। उच्च-स्तरीय वाणिज्यिक और आवासीय केंद्र के रूप में विकसित किए जाते समय जल-आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ, जो आज संकट में बदल गया। उस समय डेवलेपर्स भी पाइपलाइन की जगह टैंकर पर निर्भर रहे। आज भी यहां सशुल्क पानी के टैंकरों से घर, ऑफिस और मॉल में पानी आता है। अब अचानक इसे बंद करने से संकट बढ़ गया है।