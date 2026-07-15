भुवनेश्वर: नशे में मर्सिडीज ने छीना परिवार का सहारा, आरोपी चालक पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप

भुवनेश्वर में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे के बाद 20 साल के कानून के छात्र सौम्या रंजन रथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सौम्या नशे में था और उसने अपनी मर्सिडीज कार से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 37 साल के एसी मिस्त्री देबब्रत राउत्रय की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। हादसे के वक्त कार में सौम्या रंजन के साथ एक नाबालिग लड़की भी बैठी थी।