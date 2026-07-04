सोनाम वांगचुक की 7वें दिन भी जारी रही भूख हड़ताल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

दिपके ने NEET विवाद को छात्र मौतों से जोड़ा

दिपके ने NEET से जुड़े इस विवाद को 20 छात्रों की मौत से जोड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र, कार्यकर्ता और महुआ मोइत्रा जैसे कई विपक्षी नेता शामिल हुए हैं। इन सभी ने सरकार पर छात्रों की चिंताओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। सेहत बिगड़ती जा रही है, फिर भी वांगचुक अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही से जुड़े बड़े मुद्दों पर सबका ध्यान जा सके।