सोनम वांगचुक फिर निकालेंगे मार्च, जानिए अब क्या है मामला

जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 23 सितंबर को 20 किलोमीटर लंबी मार्च निकालने जा रहे हैं। इस मार्च के जरिए वे लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करेंगे।

यह मार्च ठीक एक साल बाद हो रही है जब पुलिस की गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। इस दुखद घटना को अगले दिन "शहीद दिवस" के रूप में याद किया जाएगा। लद्दाख के नेता अभी भी चाहते हैं कि पीड़ितों को सही मुआवजा मिले और उनसे जुड़े सारे मामले वापस लिए जाएं।