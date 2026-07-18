NEET-UG लीक: सोनम वांगचुक अस्पताल में, जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई

वांगचुक और उनकी पार्टी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) NEET-UG विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करने को कहा और इसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया।

CJP के अभिजित दिपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और रास्ता रोक दिया। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने का प्रयास बताते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील की। हटाए जाने से पहले, वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से 20 जुलाई को होने वाले मार्च में शामिल होने का आग्रह किया था, ताकि वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके।