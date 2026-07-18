सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, पत्नी ने इलाज पर उठाए सवाल
सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के 21वें दिन शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वे NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और छात्रों की मौतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सेहत काफी कमजोर हो गई है, फिर भी वे अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और सरकार से छात्रों की चिंताओं को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने साफ कहा है कि उनकी मंजूरी और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी इलाज नहीं किया जाएगा।
अस्पताल भर्ती पर गीतांजलि अंगमो के सवाल
अंगमो ने सवाल उठाया कि जब कल उनके पति ठीक दिख रहे थे, तो उन्हें अस्पताल क्यों भर्ती किया गया। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिना उनकी मंजूरी के इलाज नहीं होने देंगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी।
साथ ही, अदालत के आदेश के मुताबिक उनकी सेहत की समय-समय पर जांच भी जरूरी थी। इसी बीच, पुलिस ने जंतर-मंतर पर जमा प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक हटने को कहा है, हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है।