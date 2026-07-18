सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, पत्नी ने इलाज पर उठाए सवाल

अंगमो ने सवाल उठाया कि जब कल उनके पति ठीक दिख रहे थे, तो उन्हें अस्पताल क्यों भर्ती किया गया। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिना उनकी मंजूरी के इलाज नहीं होने देंगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी।

साथ ही, अदालत के आदेश के मुताबिक उनकी सेहत की समय-समय पर जांच भी जरूरी थी। इसी बीच, पुलिस ने जंतर-मंतर पर जमा प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक हटने को कहा है, हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है।