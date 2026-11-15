सोनम वांगचुक को 60 दिन के लिए नजरबंद किया गया

वांगचुक ने अपनी नजरबंदी को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उनका कहना है कि यह उनकी सक्रियता को दबाने की कोशिश है।

वह लगातार इस बात पर चिंता जताते रहे हैं कि सर्दियों में होने वाले चुनाव कई लद्दाखियों को वोट डालने से वंचित कर सकते हैं। इसकी मुख्य वजह खराब मौसम और लोगों का पलायन है।

अधिकारियों का कहना है कि गर्म पोलिंग स्टेशन बनाने से मदद मिलेगी, लेकिन तनाव अभी भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला ऐसा चुनाव है।