सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति से लगाई मदद की गुहार, लद्दाख प्रशासन पर लगाया निशाना बनाने का आरोप

वांगचुक का मानना है कि यह सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वे लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उपराज्यपाल कार्यालय ने उन्हें ऑनलाइन बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने वकीलों द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के कुछ अंश भी जारी किए हैं, जिसमें कई अहम खुलासे होने का दावा किया गया है। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाले कई लोगों को FIR और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। वे उन नीतियों की भी आलोचना कर रहे हैं जो बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाती हैं और स्थानीय समुदायों को नजरअंदाज करती हैं।