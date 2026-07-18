21 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, हाई कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही वांगचुक के रोजाना स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि किसी भी नागरिक की जान बहुत कीमती होती है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला कोर्ट के इन्हीं आदेशों और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए लिया गया। यह घटना ऐसे माहौल में हुई जब प्रदर्शन लगातार जारी थे और कोर्ट में अगली सुनवाई भी करीब थी।