उम्रकैद की सजा काट रहे सोमाली लुटेरों की अनोखी गुहार, जानिए कहां काटना चाहते हैं सजा

इस साल मुंबई की एक अदालत ने 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब इन कैदियों ने अपनी बची हुई सजा भारत के बजाय सोमालिया में काटने की अपील की है। यह अनुरोध भारत और सोमालिया के बीच 2017 में हुए एक समझौते के तहत किया गया है। इस समझौते के अनुसार, यदि दोनों देश की सरकारें सहमत हों, तो कैदी अपने परिवार के करीब रहकर अपनी सजा पूरी कर सकते हैं। उनके वकीलों ने यह मांग भारत और सोमालिया के संबंधित अधिकारियों को भेजी है।