उम्रकैद की सजा काट रहे सोमाली लुटेरों की अनोखी गुहार, जानिए कहां काटना चाहते हैं सजा
इस साल मुंबई की एक अदालत ने 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब इन कैदियों ने अपनी बची हुई सजा भारत के बजाय सोमालिया में काटने की अपील की है। यह अनुरोध भारत और सोमालिया के बीच 2017 में हुए एक समझौते के तहत किया गया है। इस समझौते के अनुसार, यदि दोनों देश की सरकारें सहमत हों, तो कैदी अपने परिवार के करीब रहकर अपनी सजा पूरी कर सकते हैं। उनके वकीलों ने यह मांग भारत और सोमालिया के संबंधित अधिकारियों को भेजी है।
भारत-सोमालिया संधि के तहत पहला ट्रांसफर अनुरोध
अगर यह अनुरोध मंजूर हो जाता है, तो भारत-सोमालिया संधि के तहत कैदियों के ट्रांसफर का यह पहला मामला होगा। ये सभी समुद्री लुटेरे फिलहाल मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में कैद हैं। उन्हें एंटी-पाइरेसी कानूनों के तहत दोषी करार दिया गया था। उनकी इस मांग के पीछे मुख्य वजह क्या है? इस संधि का उद्देश्य कैदियों का पुनर्वास करना और उन्हें उनके परिवारों के करीब बनाए रखना है। हालांकि, अब तक उम्रकैद की सजा काट रहे इन कैदियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं हो पाया था।