एयरबस A320 सीरीज के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से भारत में 338 विमान प्रभावित

दुनिया की दिग्गज विमानन कंपनी एयरबस ने अपनी A320 सीरीज के कई विमानों को तकनीकी खामी के बाद वापस बुलाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने खुलासा किया है कि भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित A320 सीरीज के 338 विमानों को इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड की आवश्यकता है। DGCA के आंकड़ों के अनुसार, प्रभावित बेड़े के आधे से ज्यादा विमानों में यह अपडेट लागू किया गया है। ये विमान इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित हैं।

चेतावनी एयरबस ने संभावित उड़ान नियंत्रण डाटा को लेकर जारी की चेतावनी एयरबस ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि तीव्र सौर विकिरण बड़ी संख्या में A320 सीरीज के विमानों में उड़ान नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण डाटा को खराब कर सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तनों से परिचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। DGCA ने पुष्टि की है कि आज तक भारतीय एयरलाइन कंपनियों द्वारा संचालित कुल 338 विमानों में से 189 में अपडेट मिल चुके हैं।

निर्देश DGCA ने उड़ान योग्यता निर्देश जारी किया एयरबस की चेतावनी के जवाब में DGCA ने एयरलाइनों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय ऑपरेटरों को तुरंत आवश्यक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। यह एयरबस द्वारा वैश्विक ऑपरेटरों को चेतावनी दिए जाने और यूरोपीय विमानन सुरक्षा प्राधिकरण (EASA) द्वारा संभावित समस्या के संबंध में एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी करने के बाद आया है। प्रभावित A320 सीरीज के विमानों में A320 CEO और नियो के साथ-साथ A321 CEO और नियो भी शामिल हैं।

Advertisement