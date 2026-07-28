महाराष्ट्र: महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से निकला धुआं, बड़ा हादसा टला

महाराष्ट्र: महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से निकला धुआं, बड़ा हादसा टला
महालक्ष्मी एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों को मंगलवार सुबह उस समय थोड़ा तनाव महसूस हुआ, जब कर्जत की बंदर पहाड़ी के पास ट्रेन के एक कोच से धुआं निकलने लगा। कोल्हापुर से मुंबई जा रही इस ट्रेन को अपनी मंजिल से करीब 90 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, ताकि अधिकारी मामले की जांच कर सकें। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित रहे।
रेलवे पुलिस को शॉर्ट सर्किट का शक
रेलवे पुलिस का मानना है कि धुआं निकलने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। सुबह करीब 5:30 बजे कर्जत के पास ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। इसे तब तक रोका गया जब तक तकनीकी टीमों ने आकर गड़बड़ी को ठीक नहीं कर दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किरण माटकर ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। सभी जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया और इसके बाद कोई और दिक्कत नहीं आई।