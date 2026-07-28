महाराष्ट्र: महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से निकला धुआं, बड़ा हादसा टला

रेलवे पुलिस का मानना है कि धुआं निकलने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। सुबह करीब 5:30 बजे कर्जत के पास ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। इसे तब तक रोका गया जब तक तकनीकी टीमों ने आकर गड़बड़ी को ठीक नहीं कर दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किरण माटकर ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। सभी जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया और इसके बाद कोई और दिक्कत नहीं आई।