केतन हत्याकांड: सिया का शादी से इनकार बना नया मोड़, डिलीटेड चैट्स खंगाल रही पुलिस

पुलिस डिलीट किए गए वॉट्सऐप चैट्स की जांच कर रही

सिया गोयल के भाई ने पुलिस को बताया कि उसने कभी केतन अग्रवाल से शादी करने की बात पर कोई शिकायत नहीं की थी। उसने यह भी कहा कि अगर सिया दूसरे आरोपी चेतन चौधरी से शादी करती तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती। इसी बीच, पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए वॉट्सऐप चैट्स और इंस्टाग्राम एक्टिविटी को खंगाल रही है। इसके अलावा, वे हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच हुई मुलाकात की भी पड़ताल कर रहे हैं।