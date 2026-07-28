बिहार: सिवान में छात्र प्रदर्शन को रोकने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करने वाला कांस्टेबल निलंबित

बिहार पुलिस के कांस्टेबल अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि 25 जुलाई को सिवान में एक छात्र प्रदर्शन को रोकने के लिए उन्होंने AK-47 का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भीड़ को काबू करने के लिए AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल क्यों किया गया? पुलिस विभाग ने अब इस पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।