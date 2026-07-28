बिहार: सिवान में छात्र प्रदर्शन को रोकने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करने वाला कांस्टेबल निलंबित
बिहार पुलिस के कांस्टेबल अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि 25 जुलाई को सिवान में एक छात्र प्रदर्शन को रोकने के लिए उन्होंने AK-47 का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भीड़ को काबू करने के लिए AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल क्यों किया गया? पुलिस विभाग ने अब इस पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।
बल प्रयोग की समीक्षा होगी
इस जांच में परखा जाएगा कि क्या अभिषेक पटेल ने सही प्रक्रियाओं का पालन किया था और क्या छात्र प्रदर्शन वाकई इतना खतरनाक था कि वहां इस तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत पड़े। आमतौर पर पुलिस हथियार चलाने से पहले चेतावनी देती है या आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। खासकर AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता। यह मामला आगे चलकर बिहार में पुलिस द्वारा प्रदर्शनों से निपटने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकता है।