राम मंदिर दान विवाद: SIT का अनुमान- रोज गायब हो रहे थे 6-8 लाख रुपये

SBI कर्मचारियों और ट्रस्ट अधिकारियों से पूछताछ

जब यह घोटाला सामने नहीं आया था, तब रोजाना करीब 16 से 18 लाख रुपये का दान आता था। मगर जैसे ही यह बात सामने आई, दान की रकम रोजाना 24 से 26 लाख रुपये तक पहुंच गई। अब SBI के कर्मचारियों और ट्रस्ट के अधिकारियों की जांच की जा रही है, यह पता लगाने के लिए कि पैसों के लेन-देन में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। खास तौर पर पूर्व ट्रस्ट अधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव पर नजर रखी जा रही है। SIT उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के कागजातों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है।