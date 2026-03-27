स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ SIT को मिलीं यौन शोषण समेत 50 से अधिक शिकायतें

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को ज्योतिषी और 'गॉडमैन' बताने वाले अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन खरात' की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को पिछले 5 दिनों में 50 से अधिक फोन कॉल्स प्राप्त हुई हैं। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने खरात के खिलाफ न केवल विभिन्न जानकारियां दी हैं, बल्कि कथित अपराधों की शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं।

शिकायत खरात के खिलाफ मिली यौन शोषण और जबरन वसूली की शिकायतें रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित SIT ने आम नागरिकों से जानकारी जुटाने के लिए 2 मोबाइल नंबर जारी किए थे। उसके बाद से हर दिन औसतन 15-20 फोन टीम को प्राप्त हो रहे हैं। इन कॉल्स में कई लोगों ने उनके साथ भी यौन शोषण किए जाने, जबरन वसूली और अश्लील सामग्री रखे जाने से जुड़े आरोप लगाए हैं। इससे मामला गंभीर हो गया है। फिलहाल जांच टीम सभी शिकायतों की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।

आरोप महिला ने लगाया बार-बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप नासिक के सिन्नर इलाके में मंदिर ट्रस्ट चलाने वाले खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एक 35 वर्षीय महिला ने उस पर 3 साल तक बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद कई अन्य महिलाओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अब तक कुल 8 FIR दर्ज की हैं। SIT ने शुक्रवार को उसके कार्यालय पर छापेमारी की, जहां से कई अहम दस्तावेज, फाइलें और एक डायरी बरामद की है।

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