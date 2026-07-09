राम मंदिर दान चोरी: SBI पर SIT का शिकंजा, सुरक्षाकर्मियों और बैंककर्मियों पर सवाल
नकदी चोरी की ख़बरें सामने आने के बाद SIT इस बात की जांच कर रही है कि SBI ने अयोध्या के राम मंदिर में दान को कैसे संभाला। मंदिर के पैसों को संभालने की जिम्मेदारी SBI को दी गई थी, लेकिन अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बैंक ने दान इकट्ठा करने और उसे जमा करने के दौरान सही नियमों का पालन नहीं किया।
सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के स्टाफ पर शक
पहले SBI खुद नकदी संभालता था, लेकिन बाद में यह काम सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को सौंप दिया गया। इस कंपनी के 6 कर्मचारी अब शक के घेरे में आ गए हैं, यहां तक कि CCTV फुटेज में इनमें से एक को पैसे लेते हुए भी देखा गया है।
SBI ने कुछ महीनों पहले ही पैसे जमा होने में कई गड़बड़ियां देखी थीं। हालांकि, बैंक का कहना है कि उन्होंने सुधार के लिए जो सुझाव दिए थे, उन्हें ट्रस्ट के सदस्यों ने नहीं माना। SBI के 2 कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उन्होंने इन गड़बड़ियों की जानकारी नहीं दी थी या उन्हें अनदेखा किया।