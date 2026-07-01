अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में SIT को बड़े नामों पर शक देश Jul 01, 2026

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में भर्ती और दान प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच SIT कर रही है। मामले में ट्रस्ट के 2 पूर्व वरिष्ठ सदस्यों, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। इन सवालों के बाद दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। जांच में खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि 125 कर्मचारियों की भर्ती कैसे हुई, क्योंकि आरोप है कि ये नियुक्तियां अंदरूनी सिफारिशों के आधार पर की गईं।