अयोध्या राम मंदिर: अब SBI की भर्ती में गड़बड़ियां सामने आईं

राम मंदिर: सुरक्षा और हिसाब-किताब में लापरवाही

मंदिर के कर्मचारियों ने वर्दी पहनने के नियमों और सुरक्षा जांचों को नजरअंदाज किया। इसके अलावा, मंदिर के चारों ओर CCTV निगरानी में भी ढिलाई बरती गई है। अब जांच टीम सोने, चांदी और दूसरे चढ़ावे के कागजात और उनके हिसाब-किताब में मिली गड़बडियों की गहराई से पड़ताल कर रही है। साथ ही, पिछले साल हुए महाकुंभ के दौरान मंदिर में उमड़ी भीड़ को कैसे संभाला गया, इसकी भी जांच की जा रही है। इस जांच की हर दिन की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इसकी एक आखिरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।