अयोध्या राम मंदिर दान में गड़बड़ी, SIT ने 80 लाख रुपये किए बरामद देश Jun 27, 2026

अयोध्या स्थित राम मंदिर अब एक बड़े विवाद में घिर गया है। विशेष जांच दल (SIT) ने मंदिर के लिए आए दान के गायब होने के मामले में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) भी दर्ज की गई है। SIT को शक है कि मंदिर के नाम पर जमा किए गए पैसे और कीमती सामान का गलत इस्तेमाल हुआ है।