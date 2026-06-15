TMC नेता जहांगीर खान की तीसरी बार परैड: नंगे पैर, कमर में रस्सी, सरेआम मांगी माफी
TMC नेता जहांगीर खान, जिन्हें 'फल्टा का पुष्पा' भी कहते हैं, 8 जून को गिरफ्तारी के बाद से तीसरी बार नंगे पैर बंगाल की सड़कों पर घुमाया गया। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उनकी कमर में रस्सी बंधी है और वह हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल उनकी सुरक्षा में तैनात था। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इसकी खूब चर्चा हो रही है।
जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया जहांगीर खान
जहांगीर खान को जबरन वसूली के आरोपों में भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। पिछले कुछ समय से वह कई कानूनी मुश्किलों में घिरे हैं। फल्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 7 FIR दर्ज हैं। पहले उन्हें पुनर्मतदान के लिए अदालत से कुछ समय के लिए सुरक्षा मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया। इसके बाद से वह अपने इलाके में नहीं देखे गए हैं।