TMC नेता जहांगीर खान की तीसरी बार परैड: नंगे पैर, कमर में रस्सी, सरेआम मांगी माफी देश Jun 15, 2026

TMC नेता जहांगीर खान, जिन्हें 'फल्टा का पुष्पा' भी कहते हैं, 8 जून को गिरफ्तारी के बाद से तीसरी बार नंगे पैर बंगाल की सड़कों पर घुमाया गया। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उनकी कमर में रस्सी बंधी है और वह हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल उनकी सुरक्षा में तैनात था। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इसकी खूब चर्चा हो रही है।