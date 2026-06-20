कैलाश मानसरोवर यात्रा की हुई शुरुआत, सिक्किम से 44 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना

30 से 70 साल तक के तीर्थयात्री हुए खुश

इस साल की यात्रा में 30 से लेकर 70 साल तक की उम्र के तीर्थयात्री शामिल हैं। ये महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे अलग-अलग राज्यों से आए हैं। सिक्किम के अधिकारियों ने यात्रा शुरू होने से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। इसमें तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच, सड़कों की मरम्मत और कस्टम से जुड़ी सभी औपचारिकताएं शामिल थीं, ताकि यात्रियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर पूरा ध्यान देने का मौका मिल सके। कई तीर्थयात्रियों ने सरकार की तरफ से मिली मदद के लिए आभार जताया। एक प्रतिभागी ने तो इसे 'बेहद शानदार अनुभव' बताया और कहा कि यह पूरे देश के लोगों के लिए इस यात्रा को आसान बनाता है।