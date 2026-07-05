अमित शाह के पहुंचने से पहले कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति खंडित, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस ने रूपेश हाजरा को गिरफ्तार किया

BJYM की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने 26 साल के रूपेश हाजरा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस पर तोड़फोड़ करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जमा किए हैं और आगे की जानकारी जुटाने के लिए CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इस घटना के समय ने भाजपा के कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। गौरतलब है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे पश्चिम बंगाल में डॉ मुखर्जी से जुड़े आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।