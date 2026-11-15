भारत के 'स्पेस हीरो' शुभांशु शुक्ला का बड़ा लक्ष्य, 2040 तक चांद पर तिरंगा लहराने की ख्वाहिश जताई
लेखन आबिद खान
पहले भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 2040 तक चांद पर भारत का झंडा देखने का लक्ष्य रखा है। यह बात उन्होंने जून 2025 में अपने अंतरिक्ष मिशन के करीब 17 महीने बाद कही।
शुक्ला ने समर्थकों को कहा शुक्रिया
भारत के गगनयान मिशन में अहम भूमिका निभा रहे शुक्ला ने सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने अंतरिक्ष में अपने 20 दिन और 3 घंटे लंबे सफर के दौरान आई चुनौतियों को कैसे पार किया, इस पर भी बात की।
शुक्ला ने युवा पीढ़ी को विज्ञान के क्षेत्र में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है।