भारत के 'स्पेस हीरो' शुभांशु शुक्ला का बड़ा लक्ष्य, 2040 तक चांद पर तिरंगा लहराने की ख्वाहिश जताई

भारत के गगनयान मिशन में अहम भूमिका निभा रहे शुक्ला ने सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने अंतरिक्ष में अपने 20 दिन और 3 घंटे लंबे सफर के दौरान आई चुनौतियों को कैसे पार किया, इस पर भी बात की।

शुक्ला ने युवा पीढ़ी को विज्ञान के क्षेत्र में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है।