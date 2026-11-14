गुरुग्राम: वैन ने एक किलोमीटर तक किया दंपत्ति का पीछा, पीड़ित ने सोशल मीडिया पर बताई घटना

डैशकैम फुटेज से पता चला है कि सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस वैन को रोक लिया था। वैन से एक शख्स बाहर आया और उसने गार्ड्स के साथ बहस की।

जैन ने जब इस घटना को ऑनलाइन शेयर किया, तो गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। पुलिस ने जैन से कहा है कि वे अपनी दर्ज शिकायत और संपर्क जानकारी भेजें, ताकि जल्द से जल्द ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। जैन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि पास में पुलिस थाना होने के बावजूद ऐसी घटनाएं यहां अक्सर होती रहती हैं।