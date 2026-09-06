राम मंदिर ट्रस्ट अब डिप्टी CEO नियुक्त करने की तैयारी में

डिप्टी CEO की नियुक्ति के बाद ट्रस्ट के रोजमर्रा के कामकाज, जैसे फाइनेंस, IT, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तीर्थयात्रियों की सहायता, पर खास ध्यान दिया जा सकेगा। इससे ट्रस्ट के बड़े अधिकारी अब अयोध्या को एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बड़ी योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे।

यह नया इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ रोजमर्रा के कामकाज भी सुचारु रूप से चलते रहें, और किसी तरह की बाधा न आए।