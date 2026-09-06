राम मंदिर ट्रस्ट अब डिप्टी CEO नियुक्त करने की तैयारी में
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक डिप्टी CEO की नियुक्ति की तैयारी में है। एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा को पहला CEO नियुक्त करने के कुछ ही दिनों बाद ट्रस्ट यह कदम उठा रहा है। गोविंद देव गिरि ने बताया कि इस पद के लिए उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार है। अंतिम फैसला इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि ट्रस्ट को फिलहाल सबसे ज्यादा किस तरह के अधिकारी की जरूरत है और कौन इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा।
संचालन की जिम्मेदारी डिप्टी CEO को
डिप्टी CEO की नियुक्ति के बाद ट्रस्ट के रोजमर्रा के कामकाज, जैसे फाइनेंस, IT, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तीर्थयात्रियों की सहायता, पर खास ध्यान दिया जा सकेगा। इससे ट्रस्ट के बड़े अधिकारी अब अयोध्या को एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बड़ी योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे।
यह नया इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ रोजमर्रा के कामकाज भी सुचारु रूप से चलते रहें, और किसी तरह की बाधा न आए।