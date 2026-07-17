राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फेरबदल! विवादों के बाद नए संत, CEO पर लगेगी मुहर
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अयोध्या के एक प्रभावशाली संत के 22 जुलाई को होने वाली बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल, ट्रस्ट को कुछ नए चेहरों की जरूरत है, क्योंकि दान से जुड़े विवाद के बाद इसके दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, और पिछले साल एक और सदस्य का निधन हो गया था।
RSS VHP ट्रस्ट में नियुक्तियों की योजना बना रहे हैं
अयोध्या की आवाज़ को और मजबूत करने के लिए RSS और VHP एक स्थायी संत और दो आमंत्रित सदस्यों को ट्रस्ट में जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इन सभी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच अभी जारी है। ट्रस्ट जल्द ही अपना पहला CEO भी चुनेगा, जिसके लिए एक विशेष समिति सभी जरूरी बातों को अंतिम रूप दे रही है। आने वाली बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर अंतिम मुहर लगेगी।