राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फेरबदल! विवादों के बाद नए संत, CEO पर लगेगी मुहर

अयोध्या की आवाज़ को और मजबूत करने के लिए RSS और VHP एक स्थायी संत और दो आमंत्रित सदस्यों को ट्रस्ट में जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इन सभी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच अभी जारी है। ट्रस्ट जल्द ही अपना पहला CEO भी चुनेगा, जिसके लिए एक विशेष समिति सभी जरूरी बातों को अंतिम रूप दे रही है। आने वाली बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर अंतिम मुहर लगेगी।