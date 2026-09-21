तेलंगाना में विज्ञापन का खेल, कारोबारी शोभा रेड्डी ने की पारदर्शिता की मांग
तेलंगाना की कारोबारी महिला के शोभा रेड्डी राज्य सरकार से आउटडोर विज्ञापन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग कर रही हें। उनका कहना है कि उन्हें एक ऐसे शख्स ने बुलाया था, जिसे वे मुख्यमंत्री का करीबी मानती थीं। यह बुलावा अपने प्रस्ताव पर निजी तौर पर चर्चा करने के लिए था, लेकिन अब करीब 3 साल हो गए हें और वे अब भी एक आधिकारिक और खुली प्रक्रिया का इंतजार कर रही हें। रेड्डी चाहती हें कि सभी को समान अवसर मिले और इसके लिए एक पारदर्शी तथा सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाई जाए।
रेड्डी ने की अस्थायी आउटडोर विज्ञापन अवसर की मांग
रेड्डी ने राजस्व बंटवारे के प्रस्ताव सौंपे हें और जब तक नियमित निविदाएं जारी नहीं हो जातीं, तब तक वे आउटडोर विज्ञापन क्षेत्र में अस्थायी मौका चाहती हें। इस मामले में देरी पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कुछ विज्ञापन ढांचे नियमों का पालन न करने के बावजूद जीओ एमएस संख्या 68 के तहत छूट या ढील कैसे पा लेते हें। ऑनलाइन उन्होंने साफ किया कि वे कोई खास मेहरबानी नहीं मांग रही हें, बल्कि केवल एक कानूनी अवसर, समान व्यवहार और सम्मान की उम्मीद कर रही हें, ताकि कामकाज के तरीके में वाकई बदलाव आ सके।