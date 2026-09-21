तेलंगाना में विज्ञापन का खेल, कारोबारी शोभा रेड्डी ने की पारदर्शिता की मांग

रेड्डी ने राजस्व बंटवारे के प्रस्ताव सौंपे हें और जब तक नियमित निविदाएं जारी नहीं हो जातीं, तब तक वे आउटडोर विज्ञापन क्षेत्र में अस्थायी मौका चाहती हें। इस मामले में देरी पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कुछ विज्ञापन ढांचे नियमों का पालन न करने के बावजूद जीओ एमएस संख्या 68 के तहत छूट या ढील कैसे पा लेते हें। ऑनलाइन उन्होंने साफ किया कि वे कोई खास मेहरबानी नहीं मांग रही हें, बल्कि केवल एक कानूनी अवसर, समान व्यवहार और सम्मान की उम्मीद कर रही हें, ताकि कामकाज के तरीके में वाकई बदलाव आ सके।