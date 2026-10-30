केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का भोपाल में निधन, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

ऑनलाइन दुख व्यक्त करते हुए, चौहान ने लिखा, "आज हमारे पूरे परिवार के लिए बेहद दुख और दर्द भरा दिन है। हमारी मां काशी बाई हमें छोड़कर चली गईं। मां का जाना जीवन में ऐसा खालीपन छोड़ जाता है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनकी यादें आज हमारे दिलों को भावुक कर रही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी मां को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। मेरी मां का अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे हमारे पैतृक गांव जैत, जिला सीहोर में किया जाएगा। ओम शांति।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत प्रदेश भर के कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिवार को अपना समर्थन दिया। इस दौरान काशी बाई की सादगी और व्यक्तित्व के प्रति समाज में व्याप्त आदर का भाव साफ दिखाई दिया।