बिहार के नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की बड़ी शादी में हालात तब बेकाबू हो गए जब मेहमान खाने के लिए आपस में धक्का-मुक्की करने लगे। यह शादी बेहद भव्य थी, जिसमें 5 हेलीपैड, 150 से ज्यादा तरह के पकवान और लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ थी।

इसके बावजूद, जो वायरल वीडियो सामने आया है, उसमें खाने की चर्चा से ज्यादा लोगों के व्यवहार की बातें हो रही हैं।

ऑनलाइन कई लोगों ने इस गड़बड़ी पर अपनी निराशा जताई है। कुछ ने खराब नागरिक समझ को इसकी वजह बताया तो कुछ लोगों ने इलाके की आर्थिक परेशानियों की तरफ इशारा किया।