अनंत सिंह की बेटी की शादी में खाने को लेकर महाभारत, वीडियो वायरल
बिहार के नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की बड़ी शादी में हालात तब बेकाबू हो गए जब मेहमान खाने के लिए आपस में धक्का-मुक्की करने लगे। यह शादी बेहद भव्य थी, जिसमें 5 हेलीपैड, 150 से ज्यादा तरह के पकवान और लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ थी।
इसके बावजूद, जो वायरल वीडियो सामने आया है, उसमें खाने की चर्चा से ज्यादा लोगों के व्यवहार की बातें हो रही हैं।
ऑनलाइन कई लोगों ने इस गड़बड़ी पर अपनी निराशा जताई है। कुछ ने खराब नागरिक समझ को इसकी वजह बताया तो कुछ लोगों ने इलाके की आर्थिक परेशानियों की तरफ इशारा किया।
दूल्हे को 3 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी मिली
यह कोई सामान्य शादी का जश्न नहीं था। इसमें घुड़दौड़ का भी इंतजाम था, जिसमें जीतने वाले को इनाम के तौर पर एक नई महिंद्रा थार गाड़ी देने की बात कही गई। वहीं, तिलक में दूल्हे को 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी मिली।
सोशल मीडिया पर लोग इस शादी के बड़े पैमाने और खर्चीलेपन की खूब बातें कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर चर्चा इस बात पर आकर टिक गई कि इतने भव्य आयोजनों में भी कई बार बुनियादी शिष्टाचार क्यों गायब हो जाता है।
ट्विटर पोस्ट
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