शिवमोगा के दशहरा उत्सव में हाथी सोमन्ना ने मचाया कोहराम, लोगों में मची भगदड़

शिवमोगा के दशहरा उत्सव में हाथी सोमन्ना ने मचाया कोहराम, लोगों में मची भगदड़
देश
शिवमोगा के दशहरा उत्सव में उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब हाथी सोमन्ना शोभायात्रा के दौरान बेकाबू होकर भाग निकला। इससे हर तरफ भगदड़ मच गई और उसने रस्म में इस्तेमाल होने वाले हौदे के साथ-साथ देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को भी गिरा दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और नेता अब इस समस्या से निपटने के लिए एक धार्मिक समाधान सुझा रहे हैं।
जिला अधिकारियों की बैठक, वन विभाग जांच में जुटा
डिप्टी कमिश्नर प्रभु लिंग कवलीकट्टी और पूर्व उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा समेत जिला अधिकारियों ने इन सुझावों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की है। वे मार्गदर्शन के लिए धार्मिक अधिकारियों से भी सलाह लेंगे। इस बीच, वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सोमन्ना बेकाबू क्यों हुआ। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान उसकी जगह में आखिरी समय में बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है।