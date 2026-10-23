शिवमोगा के दशहरा उत्सव में हाथी सोमन्ना ने मचाया कोहराम, लोगों में मची भगदड़

डिप्टी कमिश्नर प्रभु लिंग कवलीकट्टी और पूर्व उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा समेत जिला अधिकारियों ने इन सुझावों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की है। वे मार्गदर्शन के लिए धार्मिक अधिकारियों से भी सलाह लेंगे। इस बीच, वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सोमन्ना बेकाबू क्यों हुआ। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान उसकी जगह में आखिरी समय में बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है।