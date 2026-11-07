कोझिकोड में शिगेलोसिस का कहर: स्कूल के खाने से 100 से ज्यादा बीमार बच्चे अस्पताल में भर्ती

पिछले शुक्रवार से इलाके के 100 से ज्यादा लोग स्कूल में दोपहर के खाने में अंडा करी और दही खाने के बाद इसी तरह के लक्षणों की शिकायत कर रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने फौरन स्कूल का दौरा किया और बीमारी फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों ने 950 घरों में ORS के पैकेट बांटे। साथ ही, 290 जगहों पर कुओं का क्लोरीनीकरण भी किया, ताकि लोग अभी साफ-सफाई का खास ख्याल रखें।