उत्तर प्रदेश जनगणना: 16 नवंबर से खुद भरें जानकारी, घर बैठे पाएं विशेष ID
लेखन आबिद खान
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अब आप 16 नवंबर से अपनी जनगणना की जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको se.census.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
किसी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम आप खुद 30 नवंबर तक पूरा कर सकते हैं। जनगणना के काम की मुखिया शीतल वर्मा ने सभी से गुजारिश की है कि वे इसमें हिस्सा लें ताकि सही आंकड़े इकट्ठे हो सकें।
घर-घर जाकर जनगणना 1 दिसंबर से शुरू होगी
जो लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरेंगे, उन्हें एक खास ID मिलेगी और उनकी जनगणना जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाते हैं, तो चिंता न करें।
जनगणना टीमें 1 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच हर घर जाएंगी। वे लोगों की व्यक्तिगत स्थिति, शिक्षा, आर्थिक हालात और जाति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगी।