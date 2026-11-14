उत्तर प्रदेश जनगणना: 16 नवंबर से खुद भरें जानकारी, घर बैठे पाएं विशेष ID

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अब आप 16 नवंबर से अपनी जनगणना की जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको se.census.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

किसी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम आप खुद 30 नवंबर तक पूरा कर सकते हैं। जनगणना के काम की मुखिया शीतल वर्मा ने सभी से गुजारिश की है कि वे इसमें हिस्सा लें ताकि सही आंकड़े इकट्ठे हो सकें।