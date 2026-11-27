देशभर में फर्जी बम धमकी वाले ईमेल भेजकर दहशत फैलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
तमिलनाडु में 28 साल के अमेरिकी तकनीक एक्सपर्ट शरत सुब्रमण्यम शंकर को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उसने 2 साल में देश भर की एजेंसियों को करीब 1,500 फर्जी बम धमकी वाले ईमेल भेजे थे।
इन संदेशों की वजह से कई शहरों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर खाली कराना पड़ा और सुरक्षा को लेकर भी डर का माहौल बन गया था। आखिरकार, चेन्नई एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया, जब वह अमेरिका से लौटा था।
पुलिस उनके निजी अकाउंट के जरिए इन ईमेल से उनका कनेक्शन जोड़ पाई।
अंकित शंखवार फर्जी अकाउंट के मामले में गिरफ्तार
इस मामले की जांच करते हुए पुलिस अंकित शंखवार तक भी पहुंची। उन्हें उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ा है।
अंकित पर आरोप है कि वह इन धमकियों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी ईमेल अकाउंट बनाता और बेचता था। अधिकारियों के मुताबिक, उसने इन अकाउंट्स को बेचकर करीब 50,000 डॉलर (करीब 47 लाख रुपये) कमाए थे।
मुंबई पुलिस अभी भी यह पता लगा रही है कि इस मामले से उसका सटीक क्या जुड़ाव है।