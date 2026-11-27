तमिलनाडु में 28 साल के अमेरिकी तकनीक एक्सपर्ट शरत सुब्रमण्यम शंकर को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उसने 2 साल में देश भर की एजेंसियों को करीब 1,500 फर्जी बम धमकी वाले ईमेल भेजे थे।

इन संदेशों की वजह से कई शहरों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर खाली कराना पड़ा और सुरक्षा को लेकर भी डर का माहौल बन गया था। आखिरकार, चेन्नई एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया, जब वह अमेरिका से लौटा था।

पुलिस उनके निजी अकाउंट के जरिए इन ईमेल से उनका कनेक्शन जोड़ पाई।