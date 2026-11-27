इस महीने शरद पवार का यह तीसरा अस्पताल दौरा है। इससे पहले उन्हें पुणे और फिर मुंबई में कुछ समय के लिए भर्ती किया गया था।

उनके हालिया अस्पताल में भर्ती होने से राजनीतिक गलियारों का भी ध्यान खींचा है। यहां तक कि विरोधी NCP गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे।

सुप्रिया सुले ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें काम और यात्रा धीमी करने की सलाह दी है, लेकिन उनकी जनसेवा के प्रति लगन में कोई कमी नहीं आई है।