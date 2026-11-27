शरद पवार की सेहत में सुधार, छुट्टी मिलने की तारीख अभी तय नहीं
NCP (SP) के 85 वर्षीय अध्यक्ष शरद पवार डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब ठीक हैं।
26 नवंबर से वे मुंबई के एक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी।
उनकी बेटी और NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और पार्टी नेता रोहित पवार ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है।
शरद पवार का महीने में तीसरा अस्पताल दौरा
इस महीने शरद पवार का यह तीसरा अस्पताल दौरा है। इससे पहले उन्हें पुणे और फिर मुंबई में कुछ समय के लिए भर्ती किया गया था।
उनके हालिया अस्पताल में भर्ती होने से राजनीतिक गलियारों का भी ध्यान खींचा है। यहां तक कि विरोधी NCP गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे।
सुप्रिया सुले ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें काम और यात्रा धीमी करने की सलाह दी है, लेकिन उनकी जनसेवा के प्रति लगन में कोई कमी नहीं आई है।