नासिक TCS मामला: FIR में धर्म परिवर्तन और यौन शोषण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में धर्म परिवर्तन और यौन शोषण से जुड़े मामले में 9 FIR दर्ज की गई है। इनमें जबरन नमाज अदा करवाना, कथित तौर पर मांसाहारी भोजन खाने के लिए मजबूर करना, छेड़छाड़, शादी के बहाने बलात्कार और संतान न होने पर अपमानजनक टिप्पणियों जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 महिला सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
खुलासे
कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ जबरदस्ती की कोशिश
इंडिया टुडे के मुताबिक, आरोपी दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान ने हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर कंपनी की महिला कर्मचारी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तौसीफ अत्तार ने शिकायतकर्ता से शादी का वादा किया और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी दानिश ने कार्यालय और लॉबी में शिकायतकर्ता को शारीरिक रूप से पकड़ा, जिससे शिकायतकर्ता को शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ा।
टिप्पणी
महिला कर्मचारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के भी आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक, 2 मई, 2023 और 19 मार्च, 2026 के बीच आरोपी रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी ने शिकायतकर्ता महिला को घूरा, छूआ और उसके निजी और वैवाहिक जीवन के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। महिला ने इन घटनाओं को लेकर कंपनी अधिकारी से बार-बार मौखिक शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। FIR में कहा गया है कि अधिकारी की निष्क्रियता से आरोपियों का हौसला और बढ़ा।
धर्म
FIR में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के भी आरोप
FIR में कहा गया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के धर्म के देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने शिकायतकर्ता को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया और हिंदू देवी-देवताओं तथा हिंदू धर्म का अपमान किया। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मांसाहारी भोजन खाने के लिए मजबूर करके उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। साथ ही हिंदू धर्म की महिलाओं के प्रति अश्लील भाषा और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।
यौन शोषण
FIR में यौन शोषण से जुड़ी ये बातें सामने आईं
एक आरोपी शफी शेख ने बैठकों के दौरान महिला शिकायतकर्ता की छाती को घूरते हुए उसे शर्मिंदा किया। तौसीफ ने शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से उसके निजी जीवन से संबंधित शर्मनाक सवाल पूछे। आरोपी आसिफ और शफी शेख ने शिकायतकर्ता महिला की शारीरिक बनावट के बारे में अश्लील टिप्पणियां कीं। आरोपी आसिफ, शाहरुख, रजा मेमन, तौसीफ और शफी ने महिला शिकायतकर्ता का पीछा किया और अभद्र इशारे किए।
नौकरी
कंपनी ने सभी आरोपियों को नौकरी से निकाला
मामला सामने आने के बाद TCS ने नासिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कंपनी ने उत्पीड़न के आरोपों में शामिल सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। TCS ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि वे कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "हम सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"