उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री योगी को कहा 'गुंडा', पुलिस ने गिरफ्तार किया 

बयान

क्या बोले थे बुजुर्ग?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे रोड स्थित ईदगाह परिसर में बकरीद की नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, तभी बुजुर्ग एहसान से एक मीडिया चैनल बातचीत कर रहा था। इसी बातचीत में अहसान ने कहा, "गुंडा मुख्यमंत्री है ये। इस पर ढेरों मुकदमे चल रहे हैं। योगी, मोदी और अमित शाह पर मुकदमे हैं। ये महाराज कहां से हो गए, ये गुंडा है। यह वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।