नासिक की IT कंपनी में 8 महिलाओं से यौन शोषण, 6 गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र के नासिक में एक बहुराष्ट्रीय IT कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कंपनी की महिला कर्मचारियों की शिकायतों के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें टीम लीडर और इंजीनियर स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। सभी पर अलग-अलग आरोप हैं। वहीं, पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) भी गठित की गई है।

FIR मामले में दर्ज की गई 9 FIR, एक महिला भी आरोपी पुलिस ने बताया कि 9 पीड़ितों की शिकायत के बाद मामले में 9 FIR दर्ज की गई हैं। पीड़ितों में 8 महिलाएं और एक पुरुष है। 8 FIR मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में और एक देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इन मामलों में यौन शोषण, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आरोपियों में 6 पुरुष हैं, जबकि एक महिला है, जो कंपनी की मानव संसाधन (HR) रिप्रेजेंटेटिव के पद पर थीं।

आरोप महिलाओं ने क्या-क्या आरोप लगाए? शिकायत के मुताबिक, ये घटनाएं बीते 2-3 साल में हुई। पीड़ित महिला कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई। उनके शरीर और कपड़ों को लेकर अश्लील टिप्पणी की गई और कई बार धर्म को लेकर भी गंदी बातें हुईंं। एक पीड़िता ने कहा कि उससे शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए गए। एक अन्य पीड़िता ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई और निजी व वैवाहिक जीवन को लेकर टिप्पणियां की गईं।

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धर्म शिकायत में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के भी आरोप कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उस पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया। शिकायत के अनुसार, उसे विशेष धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने और खान-पान से जुड़ी आदतें बदलने के लिए मजबूर किया गया। न्यूज 18 ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि इस पीड़ित को बार-बार धर्म को निशाना बनाते हुए नाम लेकर बुलाया गया और धार्मिक गालियां देकर धमकाया भी गया।

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आरोपी आरोपियों के बारे में क्या पता है? पुरुष आरोपियों की पहचान आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसिफ अत्तर के रूप में हुई है। 7वीं आरोपी HR विभाग से जुड़ी एक महिला है, जिस पर प्रीवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के नियमों के तहत कार्रवाई न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार HR को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।