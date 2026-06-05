महाराष्ट्र में बेटियों पर संकट: शहरी लिंगानुपात 885 पर पहुंचा, हरियाणा के बराबर देश Jun 05, 2026

महाराष्ट्र के नए आंकड़ों से पता चला है कि राज्य में हर 1000 लड़कों के जन्म पर केवल 899 लड़कियां पैदा हो रही हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 918 से काफी कम है। पिछले 10 सालों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात सुधरा है और अब 910 तक पहुंच गया है, लेकिन शहरों में स्थिति बिल्कुल उलटी है। शहरी इलाकों में यह अनुपात 908 से गिरकर 885 पर आ गया है। इस गिरावट के कारण महाराष्ट्र अब छत्तीसगढ़ और केरल जैसे उन राज्यों से भी पीछे रह गया है, जहां लिंगानुपात कहीं ज्यादा अच्छा है।