गाजियाबाद में गर्मी की मार, बच्चों को मिला बंपर हॉलिडे

देर से स्कूल बंद होने पर गाजियाबाद के माता-पिता और कार्यकर्ता नाराज

कई माता-पिता और सामाजिक कार्यकर्ता इस फैसले से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी की चेतावनी कई दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन के विवेक त्यागी ने अधिकारियों से गुजारिश की है कि वे स्कूल बंद करने के इस आदेश को कड़ाई से लागू करें। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता दीपंशू मित्तल ने बताया कि 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके तापमान से न केवल बच्चे, बल्कि बड़े भी जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भीषण गर्मी कम से कम 27 मई तक जारी रहने की आशंका है।