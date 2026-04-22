रिकॉर्डतोड़ गर्मी का कहर! 45 डिग्री के पार हुआ पारा देश Apr 22, 2026

इस साल भारत में सामान्य से काफी पहले और बेहद तीखी गर्मी पड़ने लगी है। आमतौर पर ओडिशा और गुजरात जैसे इलाके सबसे ज्यादा गर्म रहते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के बांदा और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में भी पारा अभी से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। यही नहीं, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं।