रिकॉर्डतोड़ गर्मी का कहर! 45 डिग्री के पार हुआ पारा
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इस साल भारत में सामान्य से काफी पहले और बेहद तीखी गर्मी पड़ने लगी है। आमतौर पर ओडिशा और गुजरात जैसे इलाके सबसे ज्यादा गर्म रहते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के बांदा और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में भी पारा अभी से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। यही नहीं, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं।
'हीट डोम' की वजह से भीषण हुई गर्मी
यह सिर्फ सामान्य गर्मी नहीं है, इसका मुख्य कारण 'हीट डोम' है। इसमें ऊंचा दबाव गर्म हवा को जमीन के करीब फंसा लेता है। इससे आसमान साफ रहता है और सूरज की तेज धूप सीधी जमीन पर पड़ती है, जिससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। इसी असर के कारण (और महाराष्ट्र के ऊपर बने एक 'एंटीसाइक्लोन' की वजह से) ये अत्यधिक तापमान सामान्य से ज्यादा समय तक बना हुआ है।