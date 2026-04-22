प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम यात्रा के शुरू होने पर 5 संकल्प का अनुरोध किया (फाइल तस्वीर)

केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5 संकल्प का अनुरोध

लेखन गजेंद्र 11:25 am Apr 22, 202611:25 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में शामिल केदारनाथ के कपाट बुधवार को खुल गए हैं। इस मौके पर मंदिर को कई टन फूलों से सजाया गया और श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इससे पहले 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम यात्रा शुरू होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी और 5 संकल्प लेने का आग्रह किया है।