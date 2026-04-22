अल्लू अर्जुन ने मुंबई में किराए पर लिया घर

अल्लू अर्जुन ने मुंबई में किराए पर लिया आशियाना, हर महीने देंगे इतना किराया

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Apr 22, 202611:18 am

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन को आगामी फिल्म 'राका' के लिए मुंबई में बसना पड़ रहा है। यह चर्चा तब से उठी, जब से अभिनेता की फिल्म से उनकी पहली झलक को सार्वजनिक किया गया। ताजा जानकारी है कि अल्लू ने आखिरकार सपनों की नगरी में किराए पर एक आलीशान घर ले लिया है, जिसके लिए उन्हें हर महीने लाखों रुपये का किराया भरना होगा। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि वह शूटिंग और पारिवारिक जिम्मेदारी में संतुलन बना सकें।