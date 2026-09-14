कर्नाटक में गहराया दोहरा संकट: सूखे के बाद अब बिजली की भी भारी किल्लत, मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

राज्य में बिजली की खपत 19,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई है। इस वजह से कर्नाटक सरकार को ऊंची कीमतों पर अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है ताकि कमी पूरी हो सके। सरकार थर्मल प्लांटों की क्षमता बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रिड से भी मदद लेने की योजना है। विधानसभा में सूखे के कारण किसानों को हो रही परेशानियों पर 2 दिनों तक चर्चा होगी।