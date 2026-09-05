केरलम में भीषण सड़क हादसा: तमिलनाडु के 8 छात्रों की मौत, कॉलेज ID से हुई पहचान
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केरलम के त्रिशूर के पास NH-66 पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। उनकी कार, जिस पर मदुरै का रजिस्ट्रेशन नंबर था, सड़क निर्माण का काम चल रही जगह पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई।
PSNA इंजीनियरिंग कॉलेज का ID कार्ड मिला
घटनास्थल पर PSNA इंजीनियरिंग कॉलेज (डिंडीगुल) का एक पहचान पत्र मिला है, जिससे छात्रों की पहचान की पुष्टि हुई है। यह समूह आधी रात के करीब 12:30 बजे अपनी कार से गुरुवायुर से कोडुंगल्लूर की ओर जा रहा था, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हादसे की गंभीरता को देखते हुए वे किसी को भी बचा नहीं पाए।