केरलम में भीषण सड़क हादसा: तमिलनाडु के 8 छात्रों की मौत, कॉलेज ID से हुई पहचान

घटनास्थल पर PSNA इंजीनियरिंग कॉलेज (डिंडीगुल) का एक पहचान पत्र मिला है, जिससे छात्रों की पहचान की पुष्टि हुई है। यह समूह आधी रात के करीब 12:30 बजे अपनी कार से गुरुवायुर से कोडुंगल्लूर की ओर जा रहा था, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हादसे की गंभीरता को देखते हुए वे किसी को भी बचा नहीं पाए।