गुजरात के आणंद एक्सप्रेस-वे पर भीषण टक्कर में 5 की मौत, प्रधानमंत्री ने जताया दुख
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गुजरात के आणंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने बताया कि लगभग 30 से 40 यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बस ट्रक से जा टकराई और यह दुर्घटना हो गई।
प्रधानमंत्री ने जताया दुख, जांच शुरू
इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं ऑनलाइन साझा करते हुए कहा कि गुजरात के आणंद में हुए इस हादसे में लोगों की जान जाने से उन्हें 'गहरा दुख' पहुंचा है।
प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की।
इस दर्दनाक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अब अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।