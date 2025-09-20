दिल्ली में DPS समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

धमकी

ईमेल के जरिए मिली धमकी

पुलिस ने बताया कि सभी स्कूलों को सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। इससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऐसे में पुलिस ने तीनों स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को और स्टाफ को बाहर निकाला और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि तकनीकी टीम ईमेल पते के जरिए आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।