दिल्ली में DPS समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
क्या है खबर?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने वाली स्कूलों में द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूलों को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। हालांकि, अभी तक स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस धमकी देने वाले का पता लगा रही है।
धमकी
ईमेल के जरिए मिली धमकी
पुलिस ने बताया कि सभी स्कूलों को सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। इससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऐसे में पुलिस ने तीनों स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को और स्टाफ को बाहर निकाला और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि तकनीकी टीम ईमेल पते के जरिए आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
पुनरावृत्ति
थम नहीं रहा धमकियों का सिलसिला
दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। इसी तरह गत 12 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दोपहर बाद न्यायाधीश चैंबर में धमाका करने की बात कही गई थी। हालांकि, वहां भी जांच में कुछ नहीं मिला था।