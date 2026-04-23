मुर्शिदाबाद में बम धमाका, कई घायल; बंगाल चुनाव से पहले हिंसा का खौफ!
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले काफी तनाव देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में हुए एक कच्चे बम धमाके में कई लोग ज़ख्मी हो गए, जिससे मतदाताओं में ख़ौफ़ फैल गया।
सुरक्षा इंतज़ाम तुरंत कड़े कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़पें हो गईं। चुनाव आयोग ने हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है।
152 निर्वाचन क्षेत्रों में 3.6 करोड़ से अधिक मतदाता
इस चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में 3.6 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपना मत डाल सकते थे। सुबह 9 बजे तक तक़रीबन 19% मतदान हुआ। अगले चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, और चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।