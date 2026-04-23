मुर्शिदाबाद में बम धमाका, कई घायल; बंगाल चुनाव से पहले हिंसा का खौफ! देश Apr 23, 2026

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले काफी तनाव देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में हुए एक कच्चे बम धमाके में कई लोग ज़ख्मी हो गए, जिससे मतदाताओं में ख़ौफ़ फैल गया।

सुरक्षा इंतज़ाम तुरंत कड़े कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़पें हो गईं। चुनाव आयोग ने हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है।