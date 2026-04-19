तमिलनाडु में पटाखा कारखाने में भीषण धमाका, 17 लोगों की मौत

ये हादसा विरुधुनगर जिले के कट्टनरपट्टी के पास स्थित 'वनजा फायरवर्क्स फैक्ट्री' नामक एक निजी कारखाने में हुआ है। कारखाने के 4 कमरे पूरी तरह तबाह हो गए हैं और आसपास की यूनिट को भी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 6 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बचाव टीमें मलबे से और लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

बयान

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, 'विरुधुनगर में कई लोगों की मौत की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैंने माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें, बचाव कार्यों में तेजी लाएं और उनकी निगरानी करें। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता के समन्वय के निर्देश दिए।'